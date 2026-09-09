وزير الاتصالات طلب من شركتي الخليوي معالجة التسرّب في إيرادات التعبئة المسبقة

أوضح وزير الاتّصالات شارل الحاج أنّ "الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتَين المشغّلتَين للخليوي لمعالجة التسرّب في إيرادات التعبئة المسبقة.

وقال: “المواطنون يدفعون ثمن الخدمة، لكن العائدات لا تصل إلى الشركتَين، وبالتالي لا تصل إلى الخزينة العامة".

وشدّد على أن "الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء، وأن خدمة وُضعت أساسًا لتسهيل الأمور على المشتركين لا يجوز أن تتحوّل إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية”.

وأكد أنّ "الأرصدة الموجودة على الخطوط محفوظة".

ولفت إلى أن "الشركتَين مطالبتان برفع اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محدّدة، يؤمّن ضبط الآلية وتحصيل الإيرادات اللازمة للصيانة والتطوير، على أن تتّخذ الوزارة قرارها على أساسه".