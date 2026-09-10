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قبيسي من برلين: ليكن ملف اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة

أخبار لبنان
2026-09-10 | 01:35
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قبيسي من برلين: ليكن ملف اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة
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قبيسي من برلين: ليكن ملف اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة

أحيت جمعية أمل اللبنانية الألمانية، ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في مركز الإمام موسى الصدر الثقافي في برلين، في حضور  النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، المستشارة في السفارة اللبنانية في ألمانيا الدكتورة سوزان موزي ياسين، سفير جمهورية العراق في ألمانيا علي كلالي، إلى جانب عدد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والحركية، ورؤساء وممثلي الأحزاب والجمعيات والجاليات، وحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية وأبناء حركة "أمل".

استُهلت المناسبة بتلاوة من القرآن الكريم بصوت علي هاشم، تلاها تقديم الأناشيد الوطنية اللبنانية والألمانية ونشيد الحركة من "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية". وألقت ياسين كلمة من وحي المناسبة.

قبيسي

وفي كلمته نوّه النائب قبيسي، بدور المغتربين اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجالية في برلين، ناقلاً تحيات وتوصيات الرئيس بري، مؤكداً "أهمية الالتزام بقوانين الدولة المضيفة، والاندماج في المجتمع الألماني مع الحفاظ على الهوية والأصالة اللبنانية، وبناء جسور التفاهم والتعاون بين الشعبين اللبناني والألماني".

وتطرّق إلى الوضع السياسي في لبنان، والدور الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في هذه المرحلة، واكد "ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة الهمجية الاسرائيلية، التي لم تلتزم باي اتفاق لوقف النار"، ودعا الى "العودة عن المفاوضات المباشرة التي لم تأت بأي نتيجة بعد جولات عدة، وان يكون ملف اعادة الاعمار وعودة الاهالي ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة".

وقُدّمت مشهدية من وحي المناسبة حول محطات من تاريخ الإمام الصدر ومسيرته، أعدّها وقدّمها القائد الكشفي  محمد أخضر، وقدّم فقرات الاحتفال  حسن فركوح.

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