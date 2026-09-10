البستاني: الموازنة ليست مجرد أرقام لسنة واحدة بل رؤية مالية واضحة لمستقبل الدولة

شارك النائب فريد البستاني في المؤتمر الافتتاحي لمشروع "دعم إعداد الموازنة الوطنية وإدارتها وتحسين الإنفاق العام في لبنان"، الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بصورة رئيسية من خلال برنامج سيغما (SIGMA)، في السراي الكبير، حيث تناول في مداخلته أهمية تطوير منهجية إعداد الموازنة العامة واعتماد رؤية مالية متوسطة وطويلة المدى.

وأكد البستاني أن "الموازنة ليست مجرد أرقام لسنة واحدة، بل رؤية مالية واضحة لمستقبل الدولة"، مشدداً على أن اقتراب مناقشة موازنة العام 2027 يجب أن يشكل فرصة للخروج من النهج التقليدي الذي يقوم على إقرار موازنات سنوية من دون رؤية واضحة للسنوات المقبلة، ومن دون الالتزام الفعلي بما يتم إقراره.

وأشار إلى أنه تقدم، منذ نحو خمس سنوات، باقتراح قانون للحوكمة المالية يقوم على اعتماد موازنة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، مع هامش مالي مخصص لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة.