عون يطّلع على نتائج محادثات وزير الطاقة مع دول عدّة في ملفي الكهرباء والنفط والغاز

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي، على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية.