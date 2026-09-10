الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، المتعلق بـ"آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات"، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب.



تجدون القرار المشترك أدناه...