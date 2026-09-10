الحجار: تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في النبطية فور ترميم السرايا الحكومية

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا، صباح اليوم، برئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، اطلع خلاله على أوضاع المدينة وشؤونها ووضع الأهالي فيها.



وأكد الوزير الحجار أن "الدولة لن تتخلى عن أبنائها وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها وأجهزتها في المدينة، وفي مقدمها قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وذلك فور الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية".



وأشار إلى أن "تعزيز الحضور الأمني مسؤولية وطنية في هذه المرحلة، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين انتظام العمل الإداري والخدماتي".