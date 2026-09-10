جنبلاط يدعو للعودة إلى مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية للخروج من الأزمة

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصّة "أكس":



"اذ اشجب الحصار المتزايد على دول الخليج ادين سياسة البعض في اليمن في اقفال باب المندب والعبث في أمن المملكة العربية السعودية الأمر الذي سيجعل الحرب تمتد إلى ما لا نهاية لذا أدعو إلى العودة إلى مذكرة التفاهم الاميركي الإيراني للخروج من هذه الأزمة".