الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟

حذّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من توسّع الحرب، مطالبًا الدولة باتخاذ كل التدابير لمنع تمدد التدمير والقصف والاعتداءات إلى مناطق أخرى.



ودعا الجميّل الدولة إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها، ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة، وتكليف الجيش والأجهزة الأمنية بالتنفيذ الفوري".



وأكد أن لبنان على أبواب تطورات أمنية خطيرة في المنطقة والجنوب، مشيرًا إلى أن موضوع الأنفاق «ليس أسطورة بل حقيقة»، ومشددًا على أن الهدف هو حماية اللبنانيين من وجود أنفاق ومخازن أسلحة في مناطق لبنانية أخرى.



كما سأل الحكومة عن الإجراءات التي نُفذت من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش لحصر السلاح، والمهلة المحددة لتنفيذ ذلك، مؤكدًا أن واجبهم هو مساءلة الحكومة من باب الحرص، ودعم رئيس الجمهورية والحكومة في بناء دولة سيدة حرة ومستقلة.