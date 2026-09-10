الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل

اطلع وزير الزراعة نزار هاني رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الأضرار الزراعية الكبيرة في الجنوب، التي طالت نحو 22.5% من الأراضي الزراعية، أي أكثر من 56 ألف هكتار". وقال:"بحثنا في تأمين الأذونات لمزارعي الزيتون، بالتعاون مع الجيش، للوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم. كما بحثنا تسويق الإنتاج الزراعي، ولا سيما التفاح والعنب، في ظل موسم واعد".



ولفت الوزير هاني الى انه"مع فتح السوق السعودية والخط البري إلى دول الخليج، يصدّر لبنان حاليًا نحو ألفي طن يوميًا، ونعمل على زيادة هذه الكميات، كما نعمل على تأمين التمويل لمعالجة أضرار الجنوب، من بينها مشروع مع البنك الدولي بقيمة نحو 40 مليون دولار، إضافة إلى 6 أو 7 ملايين دولار مساعدات نقدية أولية للمزارعين".