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سلام: دعم صمود أهالي النبطية أولوية ونعمل على تعزيز حضور القوى الأمنية في المدينة

أخبار لبنان
2026-09-10 | 06:23
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سلام: دعم صمود أهالي النبطية أولوية ونعمل على تعزيز حضور القوى الأمنية في المدينة
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سلام: دعم صمود أهالي النبطية أولوية ونعمل على تعزيز حضور القوى الأمنية في المدينة

أجرى رئيس بلدية النبطية الحاج عباس فخر الدين اتصالاً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، شكره خلاله على متابعته الحثيثة للأوضاع في مدينة النبطية.

من جهته، أكد الرئيس سلام أن دعم صمود أهالي النبطية يشكل أولوية لديه، مشيراً إلى أنه تواصل اليوم مع عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بهدف تكثيف حضور القوى الأمنية في المدينة، إلى جانب انتشار الجيش اللبناني، بما يسهم في طمأنة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال البحث في المشاريع التي سيعمل مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذها في المدينة، إضافة إلى الواقع المالي للبلدية واحتياجاتها.

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