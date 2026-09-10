لجنة الأشغال النيابية إطلعت من الوزير رسامني على خطة عمل الوزارة للعام 2026

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة و كل من النواب: حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فيصل الصايغ، ملحم طوق، سيزار أبي خليل، أسعد درغام، زياد حواط ، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، عبد العزيز الصمد وقاسم هاشم.



كما حضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، ممثل ديوان المحاسبة : القاضي عبد الرضا ناصر، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل بيار معلوف، مدير عام النقل البري والبحري بالإنابة في وزارة الاشغال العامة والنقل العميد مازن بصبوص، رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة لمطار القليعات زياد المنلا، مدير عام الشركة المشغلة لمطار القليعات إيلي صفير، مستشار مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المحامي فادي الخازن ومستشارة وزير الاشغال العامة والنقل ناتالي زعرور.



وناقشت اللجنة جدول أعمالها المخصص للإطلاع من وزير الأشغال العامة والنقل على خطة عمل الوزارة للعام 2026، ومتابعة المواضيع المتعلقة بمطار القليعات ومرفأ بيروت والنقل المشترك والطرقات.



وتم خلال الجلسة الإستماع الى خطط ورؤى الجهات الحاضرة والأسئلة المطروحة من النواب بشأن كل مرفق على حدة.