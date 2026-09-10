الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل عرض مع السفير الكويتي الاوضاع وموضوع تصريف التفاح اللبناني
أخبار لبنان
2026-09-10 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
باسيل عرض مع السفير الكويتي الاوضاع وموضوع تصريف التفاح اللبناني
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي، بحضور النائب غسان عطالله، وتم البحث في الأوضاع على الساحة اللبنانية والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وأشار بيان للتيار الى أن "البحث تطرق الى الإعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج، والتي دانها باسيل، وأكد رفض أي اعتداء على أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها، وضرورة تحييد المنطقة عن التصعيد والمزيد من الحروب التي لا تجلب سوى الدمار مع ضرورة تغليب لغة الحوار البنّاء".
ولفت الى انه "كان تشديد على أهمية وقف الحرب في لبنان، ووضع حدّ للاعتداءات والخرق الإسرائيلي، بما يتيح تثبيت الإستقرار وحماية لبنان وشعبه، مع التأكيد على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وقراراته الوطنية والدولية، وكذلك على ضرورة التقيد بمبدأ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية احتراما لسيادة لبنان على كافة أراضيه".
وأكد باسيل "أهمية الدور العربي، ولا سيما الكويتي، في دعم لبنان واستقراره، ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان بدولة الكويت وشعبها".
وسلم باسيل السفير الكويتي كتابا موجها الى دولة الكويت، طلب منها "مساعدة لبنان في تصريف التفاح اللبناني في الأسواق الكويتية دعما لمزارعي التفاح ولقطاع الزراعة في لبنان".
أخبار لبنان
السفير
الكويتي
الاوضاع
وموضوع
تصريف
التفاح
اللبناني
التالي
الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب... وهو الجزء الأساس من لبنان
الراعي عرض مع سليمان أهمية تعزيز حضور الدولة ومع كنعان شؤونا وطنية واقتصادية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
0
آخر الأخبار
2026-06-24
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في الجنوب ووضع المؤسسة العسكرية وحاجاتها
آخر الأخبار
2026-06-24
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في الجنوب ووضع المؤسسة العسكرية وحاجاتها
0
أخبار لبنان
2026-08-17
جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2026-08-17
جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
2026-07-03
قائد الجيش عرض مع السفير المصري الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2026-07-03
قائد الجيش عرض مع السفير المصري الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
0
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
0
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2026-02-28
ترامب تحدث إلى قادة السعودية وقطر والإمارات وحلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
2026-02-28
ترامب تحدث إلى قادة السعودية وقطر والإمارات وحلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2026-09-08
12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان
أخبار دولية
2026-09-08
12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
0
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
0
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
0
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
0
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
5
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
6
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
8
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More