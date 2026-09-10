باسيل عرض مع السفير الكويتي الاوضاع وموضوع تصريف التفاح اللبناني

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي، بحضور النائب غسان عطالله، وتم البحث في الأوضاع على الساحة اللبنانية والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.



وأشار بيان للتيار الى أن "البحث تطرق الى الإعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج، والتي دانها باسيل، وأكد رفض أي اعتداء على أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها، وضرورة تحييد المنطقة عن التصعيد والمزيد من الحروب التي لا تجلب سوى الدمار مع ضرورة تغليب لغة الحوار البنّاء".



ولفت الى انه "كان تشديد على أهمية وقف الحرب في لبنان، ووضع حدّ للاعتداءات والخرق الإسرائيلي، بما يتيح تثبيت الإستقرار وحماية لبنان وشعبه، مع التأكيد على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وقراراته الوطنية والدولية، وكذلك على ضرورة التقيد بمبدأ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية احتراما لسيادة لبنان على كافة أراضيه".



وأكد باسيل "أهمية الدور العربي، ولا سيما الكويتي، في دعم لبنان واستقراره، ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان بدولة الكويت وشعبها".



وسلم باسيل السفير الكويتي كتابا موجها الى دولة الكويت، طلب منها "مساعدة لبنان في تصريف التفاح اللبناني في الأسواق الكويتية دعما لمزارعي التفاح ولقطاع الزراعة في لبنان".