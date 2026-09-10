الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب... وهو الجزء الأساس من لبنان
أخبار لبنان
2026-09-10 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب... وهو الجزء الأساس من لبنان
كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن أمر إيجابي يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين، وهو وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت.
وقال في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي: "هذه بادرة خير للجميع، ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل ان تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. ولا بد من التذكير اننا طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها الى دولة الامارات العربية المتحدة، وها إننا وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين ابدوا رغبة في الإستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن".
وتوجّه عون الى الوزراء بالقول: "اطلب منكم أن تتعاملوا بأقصى السرعة واغتنام الفرص المتاحة امامنا لخدمة جميع اللبنانيين، من دون الدخول بالزواريب الضيقة. هناك من هو مندفع ويرغب بمساعدتنا، ونحن نرحب بالأمر، وما علينا الا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من الفرص كافة، لكي تنطلق المشاريع المأمولة. وما علينا سوى توظيف الإتجاه الإيجابي نحونا، لمصلحة لبنان. واليوم أطلعنا وزير الطاقة على معطيات إيجابية بخصوص الكهرباء، علينا الإفادة منها".
وأضاف: "بالنسبة الى الموازنة، فإن الجلسات المتتالية التي تعقدونها لدراستها بحيث تنجز خلال الفترة الدستورية المحددة لهذه الغاية، تؤدي الى المزيد من إنتظام الأمور الدستورية، علماً انها المرة الثانية التي يقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية".
من جهة أخرى، قال الرئيس عون: "لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم. وأريد ان أتوجه اليهم بالقول: لقد أصغينا الى نداءاتكم، ونحن الى جانبكم، ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم. كما لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم، وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع. لقد آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب. هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه اهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة ان تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا الى جانب أهلنا من دون أي تقصير".
أخبار لبنان
جوزاف عون
مجلس الوزراء
الجنوب
مرفأ بيروت
التالي
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
باسيل عرض مع السفير الكويتي الاوضاع وموضوع تصريف التفاح اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-25
الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: وحدة الصف اللبناني أساس مواجهة التحديات
أخبار لبنان
2026-06-25
الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: وحدة الصف اللبناني أساس مواجهة التحديات
0
خبر عاجل
06:49
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
خبر عاجل
06:49
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2026-06-25
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2026-06-25
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2026-08-07
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
2026-08-07
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
0
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
0
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2026-02-28
ترامب تحدث إلى قادة السعودية وقطر والإمارات وحلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
2026-02-28
ترامب تحدث إلى قادة السعودية وقطر والإمارات وحلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2026-09-08
12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان
أخبار دولية
2026-09-08
12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
0
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
0
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
0
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
0
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
5
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
6
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
8
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More