طوارىء الصحة: الحصيلة التراكمية للعدوان بلغت 4383 شهيدا و12406 جرحى منذ 2 آذار

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 10 أيلول باتت كالتالي: 4383 شهيدا و12406 جرحى.



وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8950 شهيدا و30642 جريحا.