الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل وجه كتابا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت طالب فيه بدعم استيراد التفاح اللبناني

أخبار لبنان
2026-09-10 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل وجه كتابا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت طالب فيه بدعم استيراد التفاح اللبناني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
باسيل وجه كتابا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت طالب فيه بدعم استيراد التفاح اللبناني

وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كتابا إلى كل من سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير الكويت محمد سلطان الشرجي، تناول فيه "أوضاع موسم التفاح اللبناني والتحديات التي يواجهها المزارعون اللبنانيون، ولا سيما إرتفاع كلفة الزراعة والتوضيب والتبريد والنقل، وما يرافق ذلك من صعوبات في تصريف الإنتاج".

وأكد باسيل في كتابه أن "التفاح اللبناني منتج وطني عربي ذو جودة عالية، ويحتاج إلى أسواق عادلة تتيح له المنافسة والوصول إلى المستهلك"، مطالبا "إنطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بكل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، بدعم استيراد التفاح اللبناني لموسم 2026 بكميات وافرة، بما يساهم في مساعدة المزارعين اللبنانيين، والتشجيع على تخصيص الفرص والمساحات اللازمة لترويج التفاح اللبناني وبيعه، لما يشكّله ذلك من دعم مباشر للقطاع الزراعي ولآلاف العائلات اللبنانية".

وشدد على "أهمية الوقوف إلى جانب المزارع اللبناني وفتح الأسواق العربية أمام الإنتاج الوطني، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على مصدر رزق العائلات والبلدات الزراعية اللبنانية"، مؤكدا في تواصله المباشر مع السفراء المعنيين "إدانته مجددا لتعرّض بلدانهم لاعتداءات من قبل إيران لما يشكله ذلك من مساس بسيادة دول الخليج ومن تعريض أمن وسلامة المنطقة وشعوبها لأخطار كبيرة".

أخبار لبنان

باسيل

السعودية

قطر

الكويت

التفاح اللبناني

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:40

باسيل عرض مع السفير الكويتي الاوضاع وموضوع تصريف التفاح اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-08

عمان تندد بالهجمات على البحرين والكويت وناقلتين تابعتين للسعودية وقطر في مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-15

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نرحب بجهود باكستان وقطر والسعودية وتركيا وبالدعم الدولي لإنجاح الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-01

سلام للـLBCI: دعينا مع الفرنسيين السعودية وقطر وغيرها إلى مؤتمر في باريس لدعم القوات المسلحة في 5 آذار وللأسف أُدخلنا في الحرب في 2 آذار والمطلوب تعزيز قدرات الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
أمن وقضاء
15:21

بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:55

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

وزير العدل استقبل السفير السعودي وأكد أهمية التعاون الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-24

المبعوث الأميركي توم براك: إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة مهمة للتحول من العزلة للشراكة الدولية

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في جلّ الديب والقنطاري والغبيري والحدت وبئر حسن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:55

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:49

إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد

LBCI
أمن وقضاء
13:30

تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:12

الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

LBCI
خبر عاجل
07:41

المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:57

في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
13:35

"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:09

طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...

LBCI
موضة وجمال
08:30

من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More