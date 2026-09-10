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باسيل وجه كتابا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت طالب فيه بدعم استيراد التفاح اللبناني
أخبار لبنان
2026-09-10 | 14:03
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باسيل وجه كتابا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت طالب فيه بدعم استيراد التفاح اللبناني
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كتابا إلى كل من سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير الكويت محمد سلطان الشرجي، تناول فيه "أوضاع موسم التفاح اللبناني والتحديات التي يواجهها المزارعون اللبنانيون، ولا سيما إرتفاع كلفة الزراعة والتوضيب والتبريد والنقل، وما يرافق ذلك من صعوبات في تصريف الإنتاج".
وأكد باسيل في كتابه أن "التفاح اللبناني منتج وطني عربي ذو جودة عالية، ويحتاج إلى أسواق عادلة تتيح له المنافسة والوصول إلى المستهلك"، مطالبا "إنطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بكل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، بدعم استيراد التفاح اللبناني لموسم 2026 بكميات وافرة، بما يساهم في مساعدة المزارعين اللبنانيين، والتشجيع على تخصيص الفرص والمساحات اللازمة لترويج التفاح اللبناني وبيعه، لما يشكّله ذلك من دعم مباشر للقطاع الزراعي ولآلاف العائلات اللبنانية".
وشدد على "أهمية الوقوف إلى جانب المزارع اللبناني وفتح الأسواق العربية أمام الإنتاج الوطني، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على مصدر رزق العائلات والبلدات الزراعية اللبنانية"، مؤكدا في تواصله المباشر مع السفراء المعنيين "إدانته مجددا لتعرّض بلدانهم لاعتداءات من قبل إيران لما يشكله ذلك من مساس بسيادة دول الخليج ومن تعريض أمن وسلامة المنطقة وشعوبها لأخطار كبيرة".
أخبار لبنان
باسيل
السعودية
قطر
الكويت
التفاح اللبناني
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