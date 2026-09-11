الرئيس عون بحث مع لاوندس الأوضاع الأمنية والإجراءات جنوبًا

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد والاجراءات التي اتخذها الجهاز لتفعيل حضوره في الجنوب عمومًا وفي منطقة النبطية خصوصاً تنفيذاً لمداولات الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الماضي. وتناول البحث ايضاً عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية.

