السفير الفرنسي: توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ستسهم في تحريك الاقتصاد وتشجيع عودة المستثمرين

كتب السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل عبر منصة "اكس": "اطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت من قِبل مجموعة "CMA CGM": أشعر بالفخر والسرور لرؤية شركة فرنسية كبرى تقف إلى جانب لبنان. سيُسهم هذا المشروع في تحريك عجلة الاقتصاد لما فيه مصلحة اللبنانيين، وفي تشجيع عودة المستثمرين الدوليين".