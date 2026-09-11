الوزير الحجار بحث مع السفير الفرنسي وسفيرة الاتحاد الأوروبي في دعم الجيش وقوى الأمن والتحضيرات لمؤتمر باريس

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار السفير الفرنسي باتريك دوريل، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز الشراكة الفرنسية-اللبنانية، لا سيما في ظل التحديات التي يمر بها لبنان.







كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والمقرر عقده الأسبوع المقبل في باريس، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مساندة المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية وتعزيز قدراتها.







كما استقبل الوزير الحجار سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وتناول اللقاء الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وسبل تطوير هذا الدعم وتعزيزه.







والتقى ايضا النائبين أمين شري ورائد برو وبحث معهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية.

