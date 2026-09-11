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نقابة الوكلاء البحريين تشيد بتوسعة محطة الحاويات: خطوة نوعية لتعزيز تنافسية مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2026-09-11 | 06:47
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نقابة الوكلاء البحريين تشيد بتوسعة محطة الحاويات: خطوة نوعية لتعزيز تنافسية مرفأ بيروت
أشادت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، برئاسة مروان اليمن، في بيان اليوم، بالإعلان الذي جرى أمس، خلال احتفال وضع حجر الأساس، عن خطة التوسعة المهمة الهادفة إلى تعزيز إمكانات محطة الحاويات في مرفأ بيروت وتوسيع نطاق نشاطها، والتي تتضمن إضافة مساحات تقارب 45 هكتاراً، أي ما يعادل نحو 450 ألف متر مربع.
وأكد البيان أن "هذه الخطة تتضمن تنفيذ أعمال نوعية في البنية التحتية، وإعادة تنظيم آليات العمل في المرفأ، فضلاً عن إدخال المزيد من المكننة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وتعزيز كفاءة عمليات مناولة الحاويات والإنتاجية العامة، سواء على الأرصفة أو في الباحات، وصولاً إلى البوابات، وتحسين الربط مع سلاسل الإمداد والأسواق الداخلية وحركة تجارة الترانزيت".
ورأى البيان أن "هذه الخطوة تشكّل رسالة اقتصادية بالغة الإيجابية، تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها لبنان والمنطقة تحديات وتحولات كبيرة، وتؤكد أهمية تطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته ودوره كمرفق اقتصادي ولوجستي حيوي".
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