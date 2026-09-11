عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي. وتناول البحث الإصلاح الجاري للقطاع المصرفي وإطاره الرقابي، وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان، فضلاً عن موقع لبنان وما يحرزه من تقدّم في الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة المالية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما تناول اللقاء الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وترسيخ الاستقرار.