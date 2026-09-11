الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام يتفقد أوضاع كفررمان ويبحث مع البلدية احتياجات العودة والتعافي

أخبار لبنان
2026-09-11 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام يتفقد أوضاع كفررمان ويبحث مع البلدية احتياجات العودة والتعافي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام يتفقد أوضاع كفررمان ويبحث مع البلدية احتياجات العودة والتعافي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من بلدية كفررمان، ضمّ رئيس البلدية عبدالله فرحات وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور صائب الزين، وعرض الوفد سلسلة من المطالب المتعلقة بملف العودة والتعافي.

وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أن "مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريباً تنفيذ مشاريعه في المنطقة، بعدما اكتملت الإجراءات التحضيرية اللازمة"، مشيراً إلى أنه "يتابع أيضاً المشاريع المتعلقة بالبلدة مع مجلس الجنوب".

وطلب الرئيس سلام من البلدية إعداد لائحة بالأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً في البلدة، وإجراء مسح للعائلات التي تحتاج إلى مساعدة في تأمين الإيواء أو البيوت الجاهزة، على أن تُعطى الأولوية للعائلات الأكثر حاجة والتي لا تتوافر أمامها بدائل للسكن، في ضوء محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد الرئيس سلام أن "الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري".

وطالب الوفد بـ"تعزيز انتشار الجيش، ولا سيما على الطرقات المؤدية إلى الخردلي ودوحة كفررمان، وكذلك بتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي".

وأكد الرئيس سلام أن "العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية، بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار".


أخبار لبنان

يتفقد

أوضاع

كفررمان

ويبحث

البلدية

احتياجات

العودة

والتعافي

LBCI التالي
شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها
الوزير منسى بحث مع حاصباني وخوري في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-19

سلام بحث مع وزير الدولة الكندي في دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب وتعزيز التعاون

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

حنين السيد تطلع الرئيس عون على عمل الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:50

الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف

LBCI
أخبار لبنان
09:08

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
08:55

مرقص بحث وسفير سري لانكا في العلاقات الثنائية ومع "هيئة مكافحة الفساد" مشروع شراكة في الوصول إلى المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
08:50

شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-01

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقتنا وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في أسرة كرة القدم

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

أنجو ريحان: "ما في عدل على الأرض"... وهذه الرسالة التي وجهتها إلى الشعب اللبناني في "جلجلة وطن"!

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-31

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ جدل: لم يكن هناك إيرادات مخصصة للنفايات... وإذا لم يُحل الشق المالي سنكون أمام أزمة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة "عاجلة" لترامب للتدخل في إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:46

كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟

LBCI
أخبار دولية
06:54

ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:12

4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر

LBCI
أخبار دولية
00:19

فانس يصف الديموقراطيين بـ"حزب الكراهية"

LBCI
أمن وقضاء
16:27

إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:55

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:49

إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:25

من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
02:08

إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:35

"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

LBCI
أخبار لبنان
16:33

المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48

LBCI
أمن وقضاء
15:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
خبر عاجل
14:30

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

LBCI
أخبار لبنان
09:08

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More