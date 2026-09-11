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مرقص بحث وسفير سري لانكا في العلاقات الثنائية ومع "هيئة مكافحة الفساد" مشروع شراكة في الوصول إلى المعلومات
أخبار لبنان
2026-09-11 | 08:55
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مرقص بحث وسفير سري لانكا في العلاقات الثنائية ومع "هيئة مكافحة الفساد" مشروع شراكة في الوصول إلى المعلومات
إستقبل وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص في مكتبه في الوزارة سفير سري لانكا أنورا ويتاناغي وبحث معه في العلاقات الثنائية، وسبل التعاون بين البلدين.
وأوضح السفير ويتاناغي أن "اللقاء تمحور حول التعاون الإعلامي بين البلدين، إضافة الى إمكان ترتيب زيارة لوزير الإعلام وعدد من الوزراء اللبنانيين لسري لانكا للتعرف عليها وعلى شعبها.
ونقل عن الوزير مرقص "تنويهه بالجالية السري لانكية في لبنان وانخراطها في الاقتصاد اللبناني".
كذلك استقبل الوزير مرقص وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضم القاضية الدكتورة تيريز علاوي والدكتور جو معلوف ، يرافقهما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عمر كبول.
ودعا الوفد وزير الاعلام للمشاركة في "اليوم العالمي لحق الوصول الى المعلومات"،الذي ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد في القطاع العام، والمقرر في 28 أيلول المقبل.
كما بحث الوفد مع الوزير مرقص في إطلاق شريط وثائقي مصور، بالتعاون مع وزارة الإعلام ونقابة الفنانين، يتعلق بقانون حق الوصول الى المعلومات.
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