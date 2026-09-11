تدابير سير في بيروت في اليومين المُقبلين تزامنًا مع أعمال تعبيد وتخطيط للطرق

أولًا – أعمال تعبيد:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتاريخ الغد 12-09-2026 اعتبارًا من السّاعة 07،00 ولغاية السّاعة 17،00، بأعمال تعبيد على جادّة بيار الجميل، وعلى الطريق المتّجه من كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) باتّجاه العدليّة. حيث سيتمّ منع مرور السير على المسلك المتّجه من البربير- كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)، وتحويله من المفترق مقابل شارع محمّد الحوت عكس السير باتّجاه نفق المتحف- العدليّة. على أن يتمّ إخراجه مقابل مفترق السّريان، وصولًا إلى جسر الفيات- الدخوليّة.



ثانيًا – أعمال تخطيط:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تخطيط للطرق على مرحلتين، على الشّكل التالي:

المرحلة الأولى، اعتبارًا من السّاعة 09،00 من يوم غد 12-09-2026، ولغاية السّاعة 05،00 من اليوم التالي:

ستنفذّ الأعمال من تقاطع الكولا باتّجاه المدينة الرياضيّة، لغاية مواقف الباصات- مفرق نقابة المهندسين، علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير في المحلّة.



المرحلة الثانية، اعتبارًا من السّاعة 09،00 من تاريخ 13-09-2026، ولغاية السّاعة 05،00 من اليوم التالي:

من ممرّ المشاة مقابل نقابة المهندسين المسلك القادم من المدينة الرياضيّة – مركز الدّفاع المدني، مرورًا خلف جامع حمزة بمحاذاة الجسر، حتّى بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) – اتّجاه سليم سلام.



ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع الطريق، ومنع المرور، بشكلٍ مؤقت وعلى مراحل متعدّدة.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.