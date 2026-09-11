سفير لبنان السابق لدى الإمارات: الأمم المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية ملف مضيق هرمز

في اليوم الأخير من فعاليات "أسبوع بيروت للطاقة"، وخلال جلسة حوارية تناولت مضيق هرمز والبدائل المطروحة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، شارك سفير لبنان السابق لدى الإمارات، نائب الرئيس - رئيس مكتب لبنان في شركة "موانئ دبي العالمية" فؤاد دندن، مؤكداً أن الأمم المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية هذا الملف وأن تكون الجهة صاحبة الدور الأساسي في إدارته.