مياه لبنان الشمالي: مشاريعنا وأعمال الصيانة وفق الحاجة ومن دون محاباة

أكدت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أن المشاريع التي تنفذها المؤسسة وأعمال الصيانة التي تقوم بها تأتي في إطار مهامها ومسؤولياتها المؤسساتية تجاه المواطنين، وضمن الأصول والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حسن سير المرفق العام.



وشددت المؤسسة على أن جميع أعمالها ومشاريعها تنفذ وفقاً للحاجة والأولويات الفينة والإدارية،وبما يراعي المصلحة العامة ومقتضيات حسن سير المرفق العام، من دون أي تمييز أو محاباة لأي طرف أو جهة.



وشددت أيضًا على التزامها بمبادئ الشفافية والحياد في أداء مهامها، وحرصها على تأمين الخدمات للمواطنين ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمنن العدالة في تقديم الخدمات وحسن إدارة المرفق.