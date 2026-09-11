وفاة الأباتي بولس نعمان عن 94 عامًا... أحد أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان

غيب الموت الأباتي بولس نعمان، الرئيس الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية، وأحد أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان عن 94 عاماً.لعب الأباتي نعمان دوراً أساسياً كركن من أركان الجبهة اللبنانية، في السبعينيات والثمانينيات، كما لعب أدوار وساطة إبان حرب حرب الإلغاء بين القوات اللبنانية والعماد ميشال عون.