الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان

أعلنت الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة انه رقد على رجاء القيامة والحياة الأبديّة قدس الأباتي بولس نعمان 1931 - 2026 الأب العام الأسبق للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة (1980 - 1986)، قدس الأب العام هادي محفوظ الرئيس العامّ للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، ومجمع الرّئاسة العامّة، ورئيس وجمهور دير الروح القدس - الكسليك، والعائلة التي تحدّر منها، ينعونه إليكم.



ولفتت الى أن صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينالمار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى يترأس صلاة الجناز، يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في دير مار انطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامّة، حيث يُسجّى الجثمان في كنيسة الدير، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحيث تُقبل التعازي حتّى صلاة الجنّاز.



وأشارت الى أنه تُقبل التعازي يوم الأحد 13 الحالي في دير وجامعة الروح القدس - الكسليك، من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً، ويوم الإثنين 14 الجاري في دير مار انطونيوس – غزير، من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً.



وختمت: "رحمه الله، وأنعم على الرهبانيّة برهبان قدّيسين".

