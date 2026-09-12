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قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط

أخبار لبنان
2026-09-12 | 04:34
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قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط
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قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط

أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في بيان، "الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: برجوبحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة المباراة، من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، الحائزين على شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ومعدّل العلامات فيها 12 /20 وما فوق، أو ما يعادلها رسميًّا، أو إفادة الثانوية العامة بفروعها كافة (فرعَي علوم الحياة والعلوم العامة فقط لقوى البحر) للسنوات التي لم تُجْرَ فيها امتحانات رسمية، أو ما يعادلها رسميًّا، على أن تكون مرفقة بعلامات الصف الثانوي الثالث، ومصدّقة من وزارة التربية والتعليم العالي، والمعدّل فيها 12 /20 وما فوق".

 

وأوضحت أنه على الراغبين "التقدم بطلباتهم شخصيًّا ابتداءً من 21 / 9 /2026 ولغاية 23 / 10 /2026 ضمنًا خلال أوقات الدوام الرسمي (من الإثنين إلى الجمعة)، ما بين الساعة 8:00 والساعة 14:00، في الكلية الحربية - الفياضية".

 

للاطّلاع على مواد الاختبارات الخطيّة في الكلية الحربية، وعلى الشروط والمستندات المطلوبة، اضعط هنا.    

أخبار لبنان

الجيش

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