مياه الجنوب: تأمين تغذية موقتة لخط عيتيت بانتظار إطلاق المشروع الجديد

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أنها "ستباشر أعمال تأمين خط تغذية مؤقت لتغذية خط دفع بلدة عيتيت قطر ١٢ انشا، والذي يغذي وادي جيلو، البازورية، يانوح وعيتيت، بالاضافة الى استبدال المضخة في محطة وادي جيلو - عيتيت، الى حين انجاز اعمال المشروع الجديد الذي سيتم اطلاقه الاسبوع المقبل خلال جولة مشتركة لفريق المؤسسة وفريق من اللجنة الدولية للصليب الاحمر".