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الخارجية: لبنان يدين التعرّض لأمن وسلامة السعوديّة
أخبار لبنان
2026-09-12 | 06:43
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الخارجية: لبنان يدين التعرّض لأمن وسلامة السعوديّة
دانت وزارة الخارجيّة بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف خطَّ أنابيب النفط (شرق–غرب) في منطقتيْ الرياض والمدينة المنوّرة في المملكة العربيّة السعوديّة، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار ماديّة، معربةً عن تضامنها الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة، قيادةً وشعباً، وحرصها التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومتمنّيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت وزارة الخارجيّة أنّ استهداف المنشآت الحيويّة والبنى التحتيّة المدنيّة يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة ومقاصده، ولأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما القواعد التي توجب حماية السكّان والمنشآت المدنيّة من الأعمال العدائيّة.
وإذ تنوّه وزارةُ الخارجيّة والمغتربين بإعلان العراق فتحَ تحقيقٍ عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المتورّطين فيه، فإنّها تجدّد التأكيد أنّ مواجهة الأنشطة العسكريّة التي تمارسها أطرافٌ من غير الدول، ولا سيّما في كلّ من العراق ولبنان واليمن، هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها، وبقواها الذاتيّة وحدها.
أخبار لبنان
لبنان
التعرّض
وسلامة
السعوديّة
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