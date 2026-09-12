عون يدين استهداف خط أنابيب النفط السعودي ويؤكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، استهداف خط أنابيب النفط الممتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها، معتبراً أن هذا الاعتداء الآثم يشكل استهدافاً سافراً لمقدرات الشقيقة الكبرى ولأمنها القومي، ومحاولة يائسة للعبث باستقرار المنطقة وتهديد مصالح شعوبها.



وأكد الرئيس عون أن لبنان، يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق ، في مواجهة كل ما من شأنه المسّاس بأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية، مجدداً التضامن الكامل والثابت مع خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها ومقدراتها.



وشدد رئيس الجمهورية على أن الروابط الأخوية التاريخية والراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية تحتّم الوقوف صفاً واحداً في وجه كل محاولات زعزعة الأمن الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة بأسرها.