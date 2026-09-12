منيمنة عن حادثة برج أبي حيدر: "بيروت آمنة وخالية من السلاح" ليست شعارا بل مشروع يجب العمل لتحقيقه

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس":

"حادثة إطلاق النار في برج أبي حيدر، وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى، ليست حادثة عابرة. السلاح وثقافة اللجوء إليه أصبحا آفة مجتمعية تهدد أمن الناس وحياتهم وثقتهم بالاستقرار.



لقد تعب أهل بيروت من دفع ثمن انتشار السلاح ومنطق استخدامه عند كل خلاف. ومكافحة هذه الآفة لا تكون فقط بملاحقة مرتكبي الجريمة بعد وقوعها، بل بسياسة واضحة تمنع انتشار السلاح وتفرض هيبة القانون وسلطة الدولة.



لهذا نقول إن "بيروت آمنة وخالية من السلاح" ليست شعاراً، بل مشروع يجب العمل لتحقيقه.



رحم الله الضحايا، والشفاء للجرحى. وبيروت تستحق أن يعيش أهلها بأمان، بلا سلاح وبلا خوف" .