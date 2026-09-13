بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

أعلنت بلدية كفرشوبا في بيان، توضيحا لما جرى يوم امس، ان رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري، تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية أثناء وجوده في موقع خزان المياه الذي يضخ المياه إلى البلدة، وتم التحقيق معه وأُخذ هاتفه، قبل أن يتم الإفراج عنه وإطلاقه.



وأكدت أن القادري بخير وبصحة جيدة، وهو الآن بين أهله وأبناء بلدته، ولم يتم اعتقاله أو نقله إلى أي مكان.