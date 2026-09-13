مخزومي في ذكرى بشير الجميل: قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "أكس": "في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل، نستحضر مشروعاً وطنياً ارتبط ببناء دولة قادرة، سيّدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبناءها بمؤسساتها الشرعية. تبقى رؤيته للبنان الواحد، بحدوده الكاملة، ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحّد، حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم، وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة، سيدة، مزدهرة وآمنة. رحم الله بشير الجميّل، ولتبقَ قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار".

