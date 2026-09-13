الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الزراعة في افتتاح "مهرجان الجوز السنوي الأول" في نيحا الشوف: الزراعة هوية وأمن غذائي

أخبار لبنان
2026-09-13 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الزراعة في افتتاح &quot;مهرجان الجوز السنوي الأول&quot; في نيحا الشوف: الزراعة هوية وأمن غذائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
وزير الزراعة في افتتاح "مهرجان الجوز السنوي الأول" في نيحا الشوف: الزراعة هوية وأمن غذائي

 افتتحت بلدية نيحا الشوف "مهرجان الجوز السنوي الأول"، برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مبادرة تهدف إلى دعم مزارعي البلدة، وإبراز الأهمية الاقتصادية والتراثية لزراعة الجوز، وتشجيع الإنتاج المحلي، فضلًا عن تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحة الريفية في المنطقة.



شارك في حفل الافتتاح الدكتور عمر غنّام، ممثلًا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائب الدكتور فريد البستاني، ممثل عن النائب جورج عدوان، قائمقام الشوف مادلين قهوجي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء التعاونيات والفاعليات المحلية، وحشد من المزارعات والمزارعين وأبناء المنطقة.



واستُهل المهرجان بكلمة لرئيس بلدية نيحا، رحّب فيها بالوزير هاني والحضور، مثمّنًا الدور الذي تؤديه وزارة الزراعة في مساندة المزارعين ومواكبة القطاعات الإنتاجية. وشدّد على "أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة والبلديات لإطلاق مبادرات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي، وتوفّر فرص العمل، وتثبّت أبناء الريف في أرضهم وقراهم".



هاني



بدوره، ألقى الوزير هاني كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، وقال: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم في نيحا الشوف، هذه البلدة العريقة التي تجمع بين جمال الطبيعة وكرم أهلها وتمسّكهم بالأرض والزراعة والتراث".



وأضاف: "يتزامن هذا المهرجان مع الأيام الوطنية للزراعة، التي نريدها مساحة وطنية للاحتفاء بالمزارع اللبناني وبالإنتاج المحلي، وللتأكيد أن الزراعة ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي جزء أساسي من هويتنا وأمننا الغذائي، وركيزة لبقاء أهلنا في قراهم وصون أرضهم ومشهدهم الطبيعي".



وأشار هاني إلى أن "الجوز يُعدّ من المحاصيل المهمة والواعدة للقرى الجبلية، ولا سيما في منطقة الشوف التي تتمتع بظروف طبيعية ومناخية ملائمة لتطوير هذه الزراعة"، موضحًا أن "إنتاج لبنان من الجوز يُقدّر بنحو 3 آلاف طن سنويًا، وهي كمية لا تزال غير كافية لتلبية حاجة السوق المحلية".



أكثر من 16 مليون دولار واردات خلال عام واحد.



وتوقف هاني عند حجم استيراد الجوز، فقال: "في عام 2025، استورد لبنان 3,214 طنًا من الجوز بقشره، بقيمة بلغت 8 ملايين و744 ألف دولار، إضافة إلى 1,623 طنًا من الجوز المقشّر، بقيمة 7 ملايين و597 ألف دولار. وبذلك، تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الواردات 16 مليونًا و341 ألف دولار".



وأكد أن "هذه الأرقام لا تعكس حجم الطلب المحلي فحسب، بل تكشف أيضًا عن فرصة اقتصادية حقيقية أمام المزارعين اللبنانيين لتوسيع المساحات المزروعة بالجوز، وتجديد البساتين، واعتماد الأصناف الملائمة والشتول الموثوقة والتقنيات الحديثة في الري والتقليم والتسميد ومكافحة الآفات".



وأضاف: "هدفنا ليس زيادة الإنتاج الكمي فقط، بل تحسين الجودة، وخفض كلفة الإنتاج، والحد من خسائر ما بعد القطاف، وتطوير عمليات التجفيف والفرز والتوضيب والتصنيع والتسويق. فكل كمية إضافية ننتجها محليًا وفق معايير الجودة تشكّل فرصة لتقليص فاتورة الاستيراد، وزيادة دخل المزارع، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل داخل المناطق الريفية".



3,112 مزارعًا مسجلًا في قضاء الشوف



وفي ما يتعلق بتنظيم القطاع الزراعي، أعلن هاني أن وزارة الزراعة تواصل تطوير سجل المزارعين باعتباره أداة أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة وتوجيه البرامج والمساعدات إلى مستحقيها. وقال: "بلغ عدد المسجلين في سجل المزارعين في قضاء الشوف 3,112 مزارعًا".



ودعا جميع المزارعين الذين لم يسجلوا بعد إلى المبادرة إلى التسجيل، مؤكدًا أن "سجل المزارعين سيكون المدخل الأساسي للاستفادة من برامج الوزارة ومشاريعها وخدماتها الإرشادية والتنموية، كما سيساعد على تحديد الحاجات الفعلية لكل منطقة وتوجيه الدعم بصورة أكثر عدالة وفاعلية وشفافية".



ولفت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن "الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035"، القائمة على التعافي والصمود والتجدد، والتي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التصنيع والتسويق الزراعي، وتحسين قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.



وختم هاني: "كل الشكر لبلدية نيحا وللقائمين على هذا المهرجان، والتحية لمزارعاتنا ومزارعينا الذين يحافظون، بتعبهم وصمودهم، على أرضنا وهويتنا وإنتاجنا الوطني. إن مهرجان الجوز ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل رسالة ثقة بإمكانات الريف اللبناني، ودعوة إلى تحويل ميزاته الزراعية والتراثية إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة. عاشت نيحا، عاش الشوف، وعاش لبنان".



وفي ختام حفل الافتتاح، انتقل هاني والحضور إلى حقل مجاور، حيث شاركوا في نشاط رمزي لقطاف الجوز وجمعه، تأكيدًا على ارتباط المهرجان بالأرض والمزارع، وعلى أهمية الحفاظ على هذا المحصول التراثي وتطويره، ليصبح رافعة اقتصادية وتنموية لبلدة نيحا ومنطقة الشوف.



 

أخبار لبنان

الزراعة

افتتاح

"مهرجان

الجوز

السنوي

الأول"

الشوف:

الزراعة

غذائي

LBCI التالي
الراعي: حماية الجنوب لا تكون بالشعارات..
مخزومي في ذكرى بشير الجميل: قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-30

وزير الزراعة: لتطوير الزراعة التعاقدية وتعزيز دور سوق الجبل ليكون منصة نموذجية لتنظيم منتجات الشوف

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-15

البستاني يرافق وزير الزراعة في جولة على بعض قرى الحرف في الشوف

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-16

وزير الزراعة يستهل زيارته الرسمية إلى هولندا بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى: شراكتنا مع هولندا ركيزة لتطوير الزراعة اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

"الزراعة" نظّمت لقاءً وطنياً بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء... هاني: نضع سلامة الغذاء في صلب أولوياتنا اليومية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:06

قبلان: الإستهتار بدمائنا وقرانا وتجيير الدولة لإبن الستّ والتعامل معنا كأننا أبناء جارية لن يمرّ وسنتحاسب

LBCI
أخبار لبنان
07:04

هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم

LBCI
أخبار لبنان
06:27

الرئيس سلام التقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
05:14

عودة: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-22

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان كرٌم وزير العمل

LBCI
منوعات
2026-01-15

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

الأمم المتحدة تحذر من استخدام الإعدامات في إيران "أداة ترهيب دولة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-10

غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:54

تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:46

من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:59

هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح

LBCI
منوعات
16:12

اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
خبر عاجل
09:52

مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More