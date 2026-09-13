إقفال طريق القياعة في صيدا بالنفايات احتجاجاً على تفاقم الأزمة

أقدم مواطنون صباح اليوم على إقفال طريق القياعة في صيدا بمستوعبات وأكياس النفايات المتراكمة منذ أيام، على خلفية أزمة النفايات الناتجة عن إقفال المعمل وعدم استقباله للنفايات احتجاجاً على عدم دفع مستحقاته المالية.وتتواصل أزمة النفايات في صيدا، فيما تستمر مساعي البلدية والفعاليات لإيجاد حل وفتح المعمل وإعادة الأمور إلى طبيعتها.