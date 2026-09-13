الراعي: حماية الجنوب لا تكون بالشعارات..

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، ولا يجوز أن يصبح موت المواطنين خبراً معتاداً"، لافتاً في عظة قداس الأحد، إلى أنّ "أهل النبطية أقرباؤنا ودمهم ليس أقل قيمة من أي لبناني، وحماية الجنوب لا تكون بالشعارات".



وطالب بـ"وضع آلية تنسيق لضمان تنقل أهالي القرى الحدودية ووصول المساعدات إليهم لضمان بقائهم في أرضهم".



وأشار إلى أنّ "المفاوضات يجب أن تسير بمسار محدد لحفظ السيادة وتمنع تكرار التصعيد ويجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يضع حداً لحالة عدم الاستقرار".



ولفت إلى أنّ "حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة بل يحقّ للدولة أن تكون مسؤولة عن أبنائها لأن السيادة لا تُصان بمرجعيات عدة".