الرئيس سلام التقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مكتبه في السرايا، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، والمدير العام للمجموعة في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق، بعد رعايته مراسم وضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.