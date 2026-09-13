تدابير سير بين 14 و20 في محلّة كورنيش المزرعة (بوليفار صائب سلام) بسبب أعمال تزفيت الطريق

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش الزفت تمهيدًا لتزفيت الطريق، في محلّة كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) تمهيدًا لتزفيته لاحقًا، وذلك على عدّة مراحل، وفقًا لما يلي:بتاريخ 14و15-9-2026 من الساعة 20.00 مساء لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، وذلك من تقاطع جامع عبد الناصر إلى تقاطع كورنيش المزرعة – بوليفار صائب سلام اتّجاه سليم سلام أسفل جسر الكولا. وسيتمّ قطع السير على المسلك المذكور وتحويله إلى المسلك المقابل بحيث يصبح ذا اتّجاهين، من ثكنة الحلو إلى البربير وبالعكس.– بتاريخ 16و17-9-2026 من الساعة 20.00 مساء لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، وذلك من تقاطع كورنيش المزرعة – بوليفار صائب سلام اتّجاه سليم سلام أسفل الجسر إلى تقاطع جامع عبد الناصر. وسيتمّ قطع السير في المكان وتحويله إلى المسلك المقابل بالاتّجاهين من البربير إلى ثكنة الحلو بالعكس.– بتاريخ 18-9-2026 سيتمّ تنظيف المسلكين وتجهيزهما للتزفيت من دون قطع للطريق.– بتاريخ 19-9-2026 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من تقاطع كورنيش المزرعة – بوليفار صائب سلام اتّجاه سليم سلام، باتّجاه تقاطع جامع عبد الناصر.– بتاريخ 20-9-2026 من الساعة 7.00 لغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من تقاطع جامع عبد الناصر إلى تقاطع كورنيش المزرعة – بوليفار صائب سلام اتّجاه سليم سلام أسفل الجسر.ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.