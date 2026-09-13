يوحنا العاشر في روما.. لقاء مرتقب مع البابا لاوون الرابع عشر

وصل إلى روما غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يرافقه وفد كنسي، حيث كان في استقباله سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي د. فادي عساف، إلى جانب ممثلين عن الكرسي الرسولي.



ويبدأ البطريرك يوحنا العاشر غداً زيارة رسمية إلى الفاتيكان، يُتوقّع أن يلتقي خلالها قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأن يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي، وفي مقدّمهم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.