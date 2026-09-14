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حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

أخبار لبنان
2026-09-14 | 06:20
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حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
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حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

نعى حزب الوطنيين الأحرار إلى اللبنانيين عموماً والأحرار خصوصاً، "علماً من أعلام النضال والسيادة الوطنية، رئيسه السابق ورئيسه الفخري والنائب السابق دوري كميل شمعون".

وقال في بيان النعي: "يغادرنا اليوم رجل المبادئ الصلبة والمواقف الجريئة، بعد مسيرة سياسية ووطنية طويلة ارتبطت بالحزب وبالخط السيادي حتى الرمق الأخير. ابن دير القمر التي وُلد فيها عام 1931، حمل أمانة والده الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، مؤسس الحزب، واستكمل مسيرة شقيقه الشهيد داني، مكرساً حياته للدفاع عن ثوابت المدرسة الشمعونية، واستقلال لبنان، وكرامته، وسيادة قراره في وجه كل أشكال الوصاية والتبعية".

وأضاف البيان: "قاد الحزب بحكمة وشجاعة طوال عقود في أدق المنعطفات، وكان صوتاً صادقاً وممثلاً أميناً لأهله ووطنه، سواء في رئاسة بلدية دير القمر أو تحت قبة البرلمان نائباً عن قضاء الشوف".

تقدم الحزب بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة من عائلة الفقيد الكريمة، ولا سيما نجله رئيس الحزب النائب كميل دوري شمعون، ومن الرفاق والمحبين في لبنان والاغتراب، راجياً لنفسه الراحة الدائمة في الملكوت السماوي بين الأبرار والصديقين. وعاهد "الراحل الكبير المضي قدماً في نهجه دفاعاً عن الجمهورية والحرية والسيادة".

أخبار لبنان

حزب الوطنيين الأحرار

دوري شمعون

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