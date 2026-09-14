سلام أكد لوفد دار الإفتاء في صور حرصه على كامل الجنوب وأهله

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفدا من دار الإفتاء في صور والجنوب برئاسة مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال الذي قال بعد اللقاء: "نقلنا الى رئيس الحكومة أوضاع الجنوب وحاجاته، حيث أكد لنا حرصه على كامل الجنوب وأهله، ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها، بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم".