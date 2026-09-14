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لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
أخبار لبنان
2026-09-14 | 08:25
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لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
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لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، خصصت لمناقشة ملف الدواء من مختلف جوانبه.
وأعلن عبدالله بعد الجلسة، أن البحث تناول "الدواء الموجود في لبنان والمرخص والمسجل وإدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة عن هذا الملف للوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية"، لافتاً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في "تسويق بعض الأدوية والدعايات لبعض الأدوية الأخرى الخارجة عن أي رقابة".
وأشار إلى أن وزير الصحة وضع اللجنة في صورة "الإجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها لضبط هذا الملف بكل تفاصيله وفق المعايير الدولية والعلمية، لكي يكون هناك دواء صحيح للمواطن اللبناني"، قائلا إن الوزارة "لا تخفيها أي شيء من المشاكل التي نعاني منها على الأرض وتحاول قدر الإمكان مع الأجهزة القضائية والأمنية والنقابات المعنية أن تؤمن لهذا الملف الحصانة المطلوبة".
ودعا المواطنين إلى عدم "الاستسهال في الحصول على أي دواء خارج إطار الوصفة الطبية"، مؤكداً أن لجنة الصحة ستبقى "الجهة الرقابية الدائمة على هذا الملف، وأن لديها مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تشكل ملفاً إصلاحياً في إطار الصحة العامة".
ولفت إلى أن وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء التي أقرها مجلس النواب، قائلا: "أعتقد أنها يجب أن تكون الجهة الفاعلة والرقابية القادرة أن تؤمن أفضل دواء للبنان بأفضل الأسعار والمعايير".
ناصر الدين
من جهته، شكر ناصر الدين لجنة الصحة على الدعوة، وقال إن "موضوع الدواء ملف شائك ومقاربته يجب أن تكون بكل شفافية ووضوح"، مشيراً إلى أن الوزارة "وسعت بروتوكولات العلاج بعد أن استلمنا الوزارة"، بحيث ارتفع عدد الأدوية المعتمدة للعلاج من 118 دواء في عام 2024 إلى 185 دواء هذا العام، أي بزيادة نحو 40 في المئة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مقاربة "الكلفة والجودة بموازنة محدودة وبطلب كبير وبتغطيات للجهات الضامنة جميعها للأدوية السرطانية والمستعصية"، لافتاً إلى أن "خلق منافسة بين الشركات" يتطلب في الوقت نفسه "الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة".
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات، منها مراسلة منظمة الصحة العالمية وتشكيل لجان أكاديمية من أطباء من أهم الجامعات، "ليكونوا شركاء في تحديث العلاجات ومتابعة التسجيل وتقديم التوصيات"، إضافة إلى تحديث البروتوكولات العلاجية.
وأكد ناصر الدين أن "رغم التحديات الدواء يبقى موجوداً بسعر ثابت لم يتغير على الرغم من ارتفاع الأسعار".
أخبار لبنان
لجنة الصحة
الدواء
بلال عبدالله
ركان ناصر الدين
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