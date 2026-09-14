سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات سياسية وثقافية.سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب فراس حمدان وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب.وبعد اللقاء، قال النائب حمدان: "تشرفت بلقاء الرئيس عون، وشكرته على زيارته إلى النبطية وما حملته من رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وعلى أهمية حضور الدولة إلى جانبهم وتثبيت وجودها على المستويات كافة. وأكدت دعم الجهود التي يبذلها الرئيس لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار فيه. كما ناقشنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته".نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب اديب عبد المسيح يرافقه السيد فريد شهاب والسيد سامي صعب الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مشروع ALPHABET DU MONDE الذي يهدف الى تنظيم حدث دولي ينطلق من لبنان، مهد الابجدية، يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه الى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة.وانطلق منظمو الحدث الدولي من كون لبنان بلداً محباً للسلام يمكن التعبير عنه بالرسم والهندسة والموسيقى والثقافة وغيرها من المحطات الحضارية، وعلى أن توزع جوائز تقديرية كبيرة للفائزين في الحدث الذي يتطلع منظموه الى أن يكون مهرجاناً سنوياً.واستقبل الرئيس عون رئيس مؤسسة أمين الريحاني أمين البرت الريحاني والأعضاء: سرمد البير الريحاني، وجورج طانيوس عازار الزغبي، وإبراهيم زود، وكمال نخلة، والسيادات: اسمهان عيد الياس، منى عقل وجيزيل جوزف هاشم.وقد اطلع الوفد رئيس الجمهورية على برنامج القسم الثاني من الاحتفالات التي تنظمها المؤسسة لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد امين الريحاني (1876-2026) بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكة، وذلك ضمن فعاليات اعلان العام 2026 عاما للريحاني احياء لذكرى ميلاده المئة والخمسين، والذي وصفه مكتب الكونغرس الأميركي بـ"الأب المؤسس للأدب العربي الأميركي".