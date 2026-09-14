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سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين
أخبار لبنان
2026-09-14 | 08:30
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سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات سياسية وثقافية.
سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب فراس حمدان وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب.
وبعد اللقاء، قال النائب حمدان: "تشرفت بلقاء الرئيس عون، وشكرته على زيارته إلى النبطية وما حملته من رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وعلى أهمية حضور الدولة إلى جانبهم وتثبيت وجودها على المستويات كافة. وأكدت دعم الجهود التي يبذلها الرئيس لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار فيه. كما ناقشنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته".
نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب اديب عبد المسيح يرافقه السيد فريد شهاب والسيد سامي صعب الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مشروع ALPHABET DU MONDE الذي يهدف الى تنظيم حدث دولي ينطلق من لبنان، مهد الابجدية، يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه الى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة.
وانطلق منظمو الحدث الدولي من كون لبنان بلداً محباً للسلام يمكن التعبير عنه بالرسم والهندسة والموسيقى والثقافة وغيرها من المحطات الحضارية، وعلى أن توزع جوائز تقديرية كبيرة للفائزين في الحدث الذي يتطلع منظموه الى أن يكون مهرجاناً سنوياً.
واستقبل الرئيس عون رئيس مؤسسة أمين الريحاني أمين البرت الريحاني والأعضاء: سرمد البير الريحاني، وجورج طانيوس عازار الزغبي، وإبراهيم زود، وكمال نخلة، والسيادات: اسمهان عيد الياس، منى عقل وجيزيل جوزف هاشم.
وقد اطلع الوفد رئيس الجمهورية على برنامج القسم الثاني من الاحتفالات التي تنظمها المؤسسة لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد امين الريحاني (1876-2026) بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكة، وذلك ضمن فعاليات اعلان العام 2026 عاما للريحاني احياء لذكرى ميلاده المئة والخمسين، والذي وصفه مكتب الكونغرس الأميركي بـ"الأب المؤسس للأدب العربي الأميركي".
وأوضح رئيس المؤسسة أن القسم الثاني من فعاليات الذكرى تبدأ في 12 تشرين الأول المقبل وتستمر حتى آخر كانون الثاني 2027 وستتوج باحتفال تدشين النصب التذكاري ورفع تمثال الريحاني الذي سيقام برعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع عيد ميلاد الريحاني في بلدته الفريكة ( قضاء المتن).
وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تبذلها مؤسسة أمين الريحاني والدور الذي تلعبه في الإضاءة على فكر الاديب الكبير الذي اغنى المكتبة العربية بمؤلفات جسدت حضوره الأدبي المميز. واعتبر رئيس الجمهورية أن احياء الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد أمين الريحاني مناسبة لابراز القيم الأدبية والفكرية التي يمثلها، ودوره الأدبي في لبنان ودول العالم ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية.
واستقبل الرئيس عون النائبة في برلمان كيبيك في كندا اليس أبو خليل، وتداول معها في العلاقات اللبنانية-الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما اطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية في كيبيك خصوصا ومونتريال عموما.
وأعربت أبو خليل، وهي تتحدر من بلدة بليبل في قضاء بعبدا، عن سعادتها للمجيء الى لبنان وإبقاء التواصل قائما بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين. وعرضت لعملها النيابي في برلمان كيبيك.
أخبار لبنان
لقاءات
بعبدا
جوزاف عون
فراس حمدان
أمين الريحاني
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