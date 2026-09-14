الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين

أخبار لبنان
2026-09-14 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات سياسية وثقافية.

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب فراس حمدان وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب. 

وبعد اللقاء، قال النائب حمدان: "تشرفت بلقاء الرئيس عون، وشكرته على زيارته إلى النبطية وما حملته من رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وعلى أهمية حضور الدولة إلى جانبهم وتثبيت وجودها على المستويات كافة. وأكدت دعم الجهود التي يبذلها الرئيس لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار فيه. كما ناقشنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته".


نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب اديب عبد المسيح يرافقه السيد فريد شهاب والسيد سامي صعب الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مشروع ALPHABET DU MONDE الذي يهدف الى تنظيم حدث دولي ينطلق من لبنان، مهد الابجدية، يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه الى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة. 

وانطلق منظمو الحدث الدولي من كون لبنان بلداً محباً للسلام يمكن التعبير عنه بالرسم والهندسة والموسيقى والثقافة وغيرها من المحطات الحضارية، وعلى أن توزع جوائز تقديرية كبيرة للفائزين في الحدث الذي يتطلع منظموه الى أن يكون مهرجاناً سنوياً.


واستقبل الرئيس عون رئيس مؤسسة أمين الريحاني أمين البرت الريحاني والأعضاء: سرمد البير الريحاني، وجورج طانيوس عازار الزغبي، وإبراهيم زود، وكمال نخلة، والسيادات: اسمهان عيد الياس، منى عقل وجيزيل جوزف هاشم. 

وقد اطلع الوفد رئيس الجمهورية على برنامج القسم الثاني من الاحتفالات التي تنظمها المؤسسة لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد امين الريحاني (1876-2026) بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكة، وذلك ضمن فعاليات اعلان العام 2026 عاما للريحاني احياء لذكرى ميلاده  المئة والخمسين، والذي وصفه مكتب الكونغرس الأميركي بـ"الأب المؤسس للأدب العربي الأميركي". 
وأوضح رئيس المؤسسة أن القسم الثاني من فعاليات الذكرى تبدأ في 12 تشرين الأول المقبل وتستمر حتى آخر كانون الثاني 2027 وستتوج باحتفال تدشين النصب التذكاري ورفع تمثال الريحاني الذي سيقام برعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع عيد ميلاد الريحاني في بلدته الفريكة ( قضاء المتن).

وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تبذلها مؤسسة أمين الريحاني والدور الذي تلعبه في الإضاءة على فكر الاديب الكبير الذي اغنى المكتبة العربية بمؤلفات جسدت حضوره الأدبي المميز. واعتبر رئيس الجمهورية أن احياء الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد أمين الريحاني مناسبة لابراز القيم الأدبية والفكرية التي يمثلها، ودوره الأدبي في لبنان ودول العالم ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية.


واستقبل الرئيس عون النائبة في برلمان كيبيك في كندا اليس أبو خليل، وتداول معها في العلاقات اللبنانية-الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما اطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية في كيبيك خصوصا ومونتريال عموما. 

وأعربت أبو خليل، وهي تتحدر من بلدة بليبل في قضاء بعبدا، عن سعادتها للمجيء الى لبنان وإبقاء التواصل قائما بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين. وعرضت لعملها النيابي في برلمان كيبيك.
 

أخبار لبنان

لقاءات

بعبدا

جوزاف عون

فراس حمدان

أمين الريحاني

LBCI التالي
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:07

النائب فراس حمدان من قصر بعبدا: زيارة الرئيس عون إلى الجنوب حملت رسالة دعم وطمأنينة للجنوبيين وأهمية حضور الدولة إلى جانبهم

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-29

وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

الرئيس عون: زيارة وفد رجال الاعمال الاماراتيين للبنان رسالة امل وثقة باستقراره وبمستقبله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:02

محادثات بين الوزير الحجارونظيره الباكستاني في إسلام آباد : للتشاور والتنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
09:57

الجمهورية اللبنانية توقّع ميثاق منظمة التعاون الرقمي: لمرحلة جديدة من الازدهار الرقمي

LBCI
أخبار لبنان
09:28

وزارة الصحة أقفلت مركزاً لتعبئة مياه الشرب في برج الشمال صور لمخالفته الشروط الصحية

LBCI
أخبار لبنان
09:26

وزير الدفاع استقبل السفير دوريل وشكر فرنسا لما تقدمه من دعم متواصل للبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-14

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-05

شكوى رسمية ضد "لينكدإن"... واتهامات ببيع بيانات المستخدمين

LBCI
خبر عاجل
2026-09-10

مسؤول بالخارجية الأميركية: نراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان حيث يطالب الناس حكومتهم بفرض سيادتها ووقف حزب الله عن إطلاق النار وتخزين الأسلحة في مناطقهم ونحن نثني على تلك المجتمعات وندعم تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبها

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-29

قصف مدفعي متقطع لمرتفع علي الطاهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الصدي: لا سلف خزينة ولا استدانة... ونعمل على استجرار الكهرباء من سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:12

لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة

LBCI
أخبار دولية
05:11

إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية

LBCI
أخبار دولية
04:45

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات

LBCI
أخبار لبنان
02:51

وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:20

حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 14-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More