وزارة الصحة أقفلت مركزاً لتعبئة مياه الشرب في برج الشمال صور لمخالفته الشروط الصحية

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها "متابعة للحملات التي تقوم بها على مراكز تعبئة مياه الشرب المخالفة، وبناء على الكشف الميداني الذي أجراه المراقب الصحي، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور، تم إقفال مركزاً لتعبئة مياه الشرب في منطقة برج الشمالي، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".



وأشارت الى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على حماية الصحة والسلامة العامة، والتأكد من التزام مراكز تعبئة مياه الشرب بالمعايير والشروط الصحية المطلوبة".