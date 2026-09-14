وزير الدفاع استقبل السفير دوريل وشكر فرنسا لما تقدمه من دعم متواصل للبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمه مهامه الديبلوماسية في لبنان.ورحّب الوزير منسى بالسفير دوريل، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، وشكر فرنسا على ما تقدّمه من دعم متواصل للبنان وللمؤسسة العسكرية في كافة المجالات، وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.كما تناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" أواخر العام الحالي، إضافةً إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الجاري، بتنظيم من الجمهورية الفرنسية، وأهمية ما يمكن أن يشكّله من دعم وتطوير لقدرات المؤسسة العسكرية.