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لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان
أخبار لبنان
2026-09-14 | 13:52
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لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قائد الجيش رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، في مدينة روالبندي.
وخلال اللقاء الذي حضره سفير لبنان لدى باكستان عبد العزيز عيسى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أشاد الوزير الحجار بـ"الدور الذي اضطلعت به باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".
من جهته، أكد قائد الجيش الباكستاني "التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان"، معربا عن "تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وتناول النقاش مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد خلال الأسبوع الحالي في باريس.
كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار.
أخبار لبنان
أحمد الحجار
عاصم منير
لبنان
باكستان
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