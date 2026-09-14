بلدية كفرتبنيت تستنكر تدمير مدرستين: لن يستطيع العدو محو رسالة العلم

صدر عن بلدية كفرتبنيت البيان التالي:"تستنكر بلدية كفرتبنيت بأشدّ عبارات الإدانة والغضب الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بتدمير مدرسة الشهيد محمود فقيه الرسمية وثانوية الحكمة النموذجية، في اعتداءٍ مباشر على صروح العلم والتربية في بلدتنا العزيزة.إن استهداف هذين الصرحين التربويين، اللذين احتضنا أجيالًا من أبناء كفرتبنيت، وكان أحدهما يحمل اسم شهيدٍ عزيز على قلوبنا جميعًا، ليس مجرد اعتداء على حجارة وأبنية، بل هو استهداف لذاكرة أجيال، ولأحلام أطفالنا وشبابنا الذين نشأوا بين جدرانهما وتلقّوا فيهما أولى دروس العلم والحياة والعطاء.أهلنا الأعزاء،لقد استطاع هذا العدوان أن يحوّل القاعات والصفوف إلى ركام، لكنه لن يستطيع أن يمحو رسالة العلم والمعرفة من نفوس أبنائنا، ولن يتمكن من كسر إرادة الحياة والصمود في كفرتبنيت، البلدة التي قدّمت وما زالت تقدّم أغلى التضحيات.وانطلاقًا من مسؤوليتنا في المجلس البلدي، نؤكد ما يلي:* رفع الصوت عاليًا: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات التربوية والإنسانية حول العالم إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تطال المؤسسات التعليمية وتنتهك القوانين والمواثيق الدولية.* إعادة البناء والتمسّك بالأمل: نعاهد أبناء بلدتنا أن مسيرة التعليم لن تتوقف، وأن إرادة العلم ستبقى أقوى من آلة الدمار، وستظل كفرتبنيت منارةً للعلم والوعي والثبات.رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ كفرتبنيت وأهلها الأوفياء الصامدين.ومهما تمادى العدو في عدوانه، يبقى العلم، ويبقى الأمل، وتستمر الحياة."