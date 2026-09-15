مطر من بعبدا: إقرار قانون العفو أنصف عدداً كبيراً من المظلومين

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب إيهاب مطر.



بعد اللقاء قال النائب مطر: "لمستُ حرص الرئيس عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين، وشكرتُه على جهوده، لا سيما على المستويين العربي والدولي".



وأضاف: "بحثنا في الملفات الإنمائية التي تخصّ طرابلس والشمال، وأكدتُ أن إقرار قانون العفو العام أنصف عدداً كبيراً من المظلومين".