بري رفع جلسة مناقشة الحكومة الى الغد

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة ومساءلة الحكومة، الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء.